Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde M.K. ve U.U'nun adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de adli işlem yapıldı.