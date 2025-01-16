Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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