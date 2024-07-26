Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konuralp bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan G.B.M, F.K, C.A ve H.T'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 6 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B.M ile F.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.