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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışması sonucu, şüpheli A.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Operasyon sonucunda 30 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden diğer 3'üne ise idari para cezası verildi.

Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 17:19,
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması sonucu, şüpheli A.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılardan 3 kişinin uyuşturucu madde satın aldığını tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan Ali E. ve Alaaddin E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 3 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak"tan idari para cezası verildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Düzce, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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