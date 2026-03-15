Düzce'de Yangın: 76 Yaşındaki Kadriye Seymen Hayatını Kaybetti

15.03.2026 12:22
Düzce'de evde çıkan yangında 76 yaşındaki Kadriye Seymen, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yaka köyünde Kadriye Seymen ile oğlunun yaşadığı 2 katlı evin giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri Seymen'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, Kadriye Seymen'in dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Seymen'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Düzce, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
