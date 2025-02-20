Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde E.K. idaresindeki 06 BPA 64 plakalı toz alçı yüklü tır, motor bölümünden alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın kupa kısmını sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışması nedeniyle bölgede ulaşımda bir süre aksama yaşanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Yangın: Tır Kullanmaya Elverişsiz Hale Geldi - Son Dakika
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