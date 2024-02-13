Düzce'de yapılan operasyonlarda 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan operasyonlarda 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı

Düzce\'de yapılan operasyonlarda 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 11 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 135 fişek ve 6 kesici-delici alet ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 268 gram uyuşturucu madde, 101 gram sentetik uyuşturucu ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında 2 olaya müdahale edilirken, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 3 bin 871 litre kaçak akaryakıt ve 17 litre kaçak içki yakalandı.

13.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:07
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Düzce'de son bir haftada yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-12 Şubat'ta kentin çeşitli noktalarındaki uygulamalarda ve adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 135 fişek, 6 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında, 268 gram uyuşturucu madde, 101 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 66 şüpheliden ikisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla ilgili 2 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde de 3 bin 871 litre kaçak akaryakıt, 17 litre kaçak içki yakalandı, 6 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, Terör, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

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