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Düzce'de Yılbaşı Denetimlerinde 36 Şişe Sahte Alkol Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Yılbaşı Denetimlerinde 36 Şişe Sahte Alkol Yakalandı

Düzce'de yapılan yılbaşı denetimlerinde bir iş yerinde gerçekleştirilen kontrolde, 36 şişe sahte alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte alkol satışı yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce\'de Yılbaşı Denetimlerinde 36 Şişe Sahte Alkol Yakalandı
01.01.2024 - 15:15,
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Düzce'de yılbaşı denetimlerinde iş yerinde 36 şişe sahte alkol ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında sahte alkol satışına yönelik bir iş yerinde yapılan denetimlerde 36 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan" adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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