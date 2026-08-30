Düzce'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, yollar yeniden açıldı.
Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Otogar köprüsü ile Kervan Kavşağı arasında kalan trafik ışıklarının bulunduğu mevkide 5 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Z.Y. (50) ve U.A. (33), ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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