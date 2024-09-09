Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden 4 otomobil, Çaybükü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali A, Hasan A, Serkan K. ve Hüseyin P. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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