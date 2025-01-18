Düzce'den İstanbul'a Su Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'den İstanbul'a Su Uyarısı

Başkan Özlü, Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığını gösteren görüntüler paylaştı.

18.01.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yatırımlarını tamamlama çağrısını yineleyerek, Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığına ilişkin görüntü paylaştı.

Özlü, İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları uzun süredir tamamlamaması nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığına yönelik sosyal medya hesabından görüntü yayımladı.

Melen Havzası'nın İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 36'sını karşıladığını ve havzanın korunmasının yasal olarak İBB ve İSKİ'ye ait olduğunu belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi'ne boşaldığını ifade etmiştim. Gördüğünüz gibi vidanjörden değil, kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul'a içme ham suyu olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce'nin ilçeleri Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Yığılca gibi ilçelerinin de kanalizasyonları Melen Deresi'ne boşalıyor. İleriki zamanlarda bunlarla ilgili canlı görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Ben 'İSKİ yatırım yapmadı.' demedim. 'İSKİ yapması gereken yatırımları tamamlamadı.' dedim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, İstanbul, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'den İstanbul'a Su Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:06 Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı
21:56 Netanyahu’dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas’a attı Netanyahu'dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas'a attı
21:28 Gazze’de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var
20:36 Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
08:47 Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
08:21 Wanda Nara’nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı
07:53 Benfica farka koştu Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 22:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'den İstanbul'a Su Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.