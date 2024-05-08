Düzce\'den kısa kısa

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Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan genel toplantısı yapıldı.

08.05.2024 12:12
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Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan genel toplantısı yapıldı.

Toplantı, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan, Dursun Albayrak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Çamlı, 39 köy ve 4 mahalle muhtarının katılımıyla Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2023 yılı gelir gider hesapları, birlik meclisi seçimi, birlik encümeni seçimi ve köylere yapılacak katkı payları görüşüldü.

Muhtarlar tarafından yapılan seçimde Gaziler köyü muhtarı Selahattin Yavuz, Tıraşlar köyü muhtarı Karahan Uğurlu encümen üyesi seçildi.

"Aşı Ol Güvende Kal" projesi sürüyor

Düzce'de "Aşı Ol Güvende Kal" projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okullarda çeşitli etkinlikler yapıyor.

Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, öğrencilere "Aşı Ol Güvende Kal" oyunuyla aşının önemi eğlenceli şekilde anlattı.

Gölyaka'ya Kaymakam vekili olarak atanan Arık göreve başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesine Kaymakam Vekili olarak atanan Selver Esra Arık, göreve başladı.

Adıyaman Deprem Koordinasyon Merkezinden 111. dönem Kaymakam vekili olarak Gölyaka'ya tayini çıkan Arık, dün itibarıyla görev başı yaptı.

Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

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