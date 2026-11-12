Düzce depreminin yıl dönümünde Özdağ, İstanbul için hâlâ önlem alınmadığını söyledi - Son Dakika
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Düzce depreminin yıl dönümünde Özdağ, İstanbul için hâlâ önlem alınmadığını söyledi

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Düzce depreminin yıl dönümünde Özdağ, İstanbul için hâlâ önlem alınmadığını söyledi
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1 yorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yayımladığı mesajda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Özdağ, yıllardır uyarmasına rağmen yaklaşan büyük İstanbul depremi için hâlâ hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, "Deprem ülkemizin gerçeği ama ihmalin de ülkemizin gerçeğine dönüşmesini izliyoruz. Yıllardır her platformda uyarmama rağmen halen yaklaşan büyük İstanbul depremi için hiç bir önlem alınmıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1999 Düzce depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Deprem ülkemizin gerçeği ama ihmalin de ülkemizin gerçeğine dönüşmesini izliyoruz. Yıllardır her platformda uyarmama rağmen halen yaklaşan büyük İstanbul depremi için hiç bir önlem alınmıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağİstanbulPolitikaGüncelDüzceSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    İmamoğlu 'nun yanına gitsin. Şöyle uzunca bir hasbihal etsinler 1 0 Yanıtla
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