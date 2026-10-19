Düzce Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, yemek ikram edildi - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, yemek ikram edildi

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü için Hükümet Konağı bahçesinde tören yapıldı. Törende Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demircan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından Kültür Park'ta katılımcılara yemek ikram edildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demircan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demircan'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Gölyaka Belediyesi Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde katılımcılara dernek tarafından yemek ikramı yapıldı.

Törene, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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