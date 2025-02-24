Düzce Konuralp Film Festivali İlk Kez Yapılacak

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Haber: Hilal SOLMAZ

(DÜZCE) – Düzce'de, ilk kez düzenlenecek Düzce Konuralp Film Festivali, 15 Mayıs'ta başlayacak, Festivalde, Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Türk sinemasının duayen isimleri Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a takdim edilecek.

Düzce'de ilk kez düzenlenecek Konuralp Film Festivali'nin tanıtımı yapıldı. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hayata geçirilen festival, 15-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin Düzce'nin kültürel kimliğini derinleştirip sanatla donatacak bir adım olduğunu dile getirdi. "Düzce, her alanda başarısını kanıtlamış bir şehir. Ama biz, sadece üretimle değil, sanatla da ilerlemeyi hedefliyoruz" diyen Aslan, şehrin kültürel mirası ile sinemanın birleşerek daha aydınlık bir geleceğe doğru yol alacağını belirtti.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, festivalin Düzce'nin ruhunu yansıtacak önemli bir etkinlik olacağını belirterek, "Düzce, hem doğası hem de tarihi dokusuyla bir başyapıt gibidir. Bu festival, şehrimizin zengin kültürel mirasını izleyicilere taşıyacak, sanatla buluşmanın en güzel halini sunacaktır" dedi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, festivali Düzce'nin kadim tarihinin ve kültürel birikiminin bir yansıması olarak tanımlayarak, " Sanat, hayatın özüdür. Bizim amacımız, bu özle insanları bir araya getirmektir. Sinema, bu özün en parlak haliyle Düzce'ye hayat verecek" diye konuştu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da bu etkinliğin şehrin tanıtımına ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Düzce'nin doğası, tarihi ve gastronomisi bir araya geldiğinde, festivalin bu eşsiz potansiyeli tüm dünyaya tanıtacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, Düzce Konuralp Film Festivali'ni, sadece alternatif bir etkinlik olarak değil, aynı zamanda ana akım festivallerle eş değer bir güçte bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kandemir, "Genç sinemacılara projelerini hayata geçirme fırsatı sunacak olmak, bu festivalin en değerli yönlerinden biri olacak" şeklinde konuştu.

Yarışmalar ve ödüller

Festivalde, Kurmaca Film, Belgesel Film ve Yapım Destek kategorilerinde yapılacak yarışmalarla, sinemaya emek veren sanatçılar ödüllendirilecek. Kurmaca Film ve Belgesel Film kategorilerinin birincilerine 75 bin lira, ikincilerine 50 bin lira ve üçüncülerine 25 bin lira ödül verilecek.

Yapım Destek kategorisinde ise birinci projeye 65 bin lira, ikinci projeye ise 50 bin lira ödül sunulacak. Ayrıca, Valilik Özel Ödülü her yıl olduğu gibi bu yıl da sahiplerini bulacak. Bu ödülün miktarı ise 60 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Festivalin düzenleme kurulu, Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Türk sinemasının duayen isimleri Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a takdim edilmesi kararı aldı.

Hülya Koçyiğit: Festivale ben de geliyorum

Tanıtımda, sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'un videolarına da yer verildi. Buna göre, Hülya Koçyiğit, "Doğası, kültürü ve tarihiyle kadim şehir Düzce'ye selamlar. Köklü tarihin sinemayla buluşacağı bu güzel şehirde 15-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Düzce Konuralp Festivali'ne ben de geliyorum. Sanata sanatçıya ve sinemaya olan destekleri ve değerli davetleri için Sayın Valimiz Selçuk Aslan başta olmak üzere tüm kurumlara şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ediz Hun ise "Düzce; tarihten bu güne dek gelen süreçteki kültürel yapısıyla, doğal güzellikleriyle en dadide önde gelen kentlerimizden biridir. Zamanında birkaç kez ben bu güzel şehre konferans vermeye Orman Fakültesi'nin davetleri üzerine gelmiştim. Son derece değerli dostlar edindim. Bilime de ehemmiyet veren çok önemli üniversitemizdir Düzce Üniversitesi. Ayrıca tabiatıyla bu günlerde de sanata kapılarını açmakta, 15-18 Mayıs tarihleri arasında Düzce Konuralp Film Festivali yapılacak, çok nazik bir şekilde beni de davet ettiniz, size teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.