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Düzce Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Düzce Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aslan, basın emekçilerinin önemine vurgu yaparak, tüm basın mensuplarının gününü en içten duygularıyla kutladığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise gazetecilik mesleğinin zorluklarına rağmen hizmet eden basın emekçilerini tebrik ederek, başarılar diledi. Belediye Başkanı Faruk Özlü ise doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Düzce Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü Kutladı
10.01.2024 - 15:41,
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aslan, mesajında, basın emekçilerinin halkın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğunu vurguladı.

Vatandaşın haber alma ve bilgi edinmesini sağlayan basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirten Vali Aslan, "Haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasını sağlayan basın etiğine müdrik tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarını yürüten basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Anayasanın 28. ve devamı maddelerinde de belirtildiği üzere görev yapan, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olan gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın emekçilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla her türlü şartta görevini fedakarca yapan basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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