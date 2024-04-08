Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aslan, mesajında, ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, toplumun huzur ve güvenliğine hayatlarını adamış kahraman emniyet mensuplarını gönülden kutladığını belirtti.
Polis teşkilatının yalnızca kanunları tatbik etmekle kalmayıp toplumsal nizamın da önemli parçası olduğuna değinen Aslan, toplumun huzur, sükun ve güvenliği için adeta kalkan gibi görev yapan polislerin, şan ve şerefle dolu mirası temsil ettiklerini anlattı.
Aslan, teknolojinin hızla ilerlediği süreçte polis teşkilatının da kendini sürekli yenilediğini aktararak, şunları kaydetti:
"Bilgi ve iyi eğitimle donanmış polislerimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek toplumun güvenini kazanmaktadır. Başta ilimiz olmak üzere ülkemizin daha huzurlu ve güvenli olması için özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Allah, tüm emniyet mensuplarımıza güç ve kuvvet versin."
Son Dakika › Güncel › Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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