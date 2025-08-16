Düzce ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşlardan tüm plajlarda denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.
Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kocaeli'de 5'i hariç plajlarda denize girmek yasaklandı
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Kerpe, Seyrek, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › Düzce ve Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?