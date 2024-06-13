Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık, alıcı bekliyor - Son Dakika
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Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık, alıcı bekliyor

Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık satılmayı bekliyor.

13.06.2024 13:44
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Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık satılmayı bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor.

Düzce Belediyesi hayvan pazarında besici Uğur İnanç'ın renkli kurdelelerle süslediği ve 7 tane gram altın taktığı "Paşa" isimli dana, ilgi odağı oldu.

Sahibi tarafından üzerindeki altınlarla satışa çıkarılan 950 kilogram ağırlığındaki hayvan, 200 bin liraya alıcı bekliyor.

Uğur İnanç, AA muhabirine, promosyon amaçlı hayvanı üzerindeki altınlarla satışa sunduğunu aktararak, "Şu ana kadar alıcı çıkmadı, vatandaşlar arife gününü bekliyor sanırım. Damat gibi süsledik, alıcısını bekliyor." dedi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediyeye ait hayvan pazarının "en gözde" kurbanlığı olan "Tanju", 200 bin liraya satışa çıkarıldı.

Hayvanın sahibi Zafer Gürel, AA muhabirine, Amasya'dan geldiklerini ve çadırlarında yaklaşık 34 büyükbaş hayvanı satışa sunduklarını söyledi.

"Tanju"nun pazarın en büyük hayvanı olduğunu aktaran Gürel, 2,5 yaşındaki hayvanın 800 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.

Pazarda büyükbaş hayvanlar 75-175 bin liradan, küçükbaş kurbanlıklar ise 15-20 bin liradan satışa sunuluyor.

Öte yandan Karadeniz Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Doğan Kale, satın alınacak hayvanın canlı görünüme sahip olması gerektiğini belirterek, "Gözlerde akıntı, körlük, burunda akıntı, herhangi bir öksürük olmaması lazım. Tüylerin parlak ve genelde hep aynı yöne yatık olması gerekiyor ki bu da hayvanın sağlıklı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Zonguldak, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık, alıcı bekliyor - Son Dakika

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