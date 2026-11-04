Düzce ve Zonguldak\'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, yükseklerde don riski var

DÜZCE/ Düzce ve Zonguldak'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'de akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler iş yerlerine, duraklara, şadırvanlara ve kapalı çay bahçelerine sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunduğu belirtildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar halk pazarındaki brandaların ve iş yerlerinin saçaklarının altına sığındı.

Sağanağın ardından kent merkezindeki trafik akışında da yoğunluk yaşandı, yollarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtilerek, "Kentimizde 4-9 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.