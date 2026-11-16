Düzenleme Komitesi Liberman'ın Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu başkanlığını onayladı - Son Dakika
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Düzenleme Komitesi Liberman'ın Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu başkanlığını onayladı

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Düzenleme Komitesi, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'ın Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu başkanlığına atanmasını onayladı. Liberman, güvenlik kurumları başkanlarını acil toplantıya çağıracağını ve bu kurumlara bildirim yapılmasını istedi.

İsrail'de muhalefet bloğunda yer alan Evimiz İsrail Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu başkanlığına atanması onaylandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Düzenleme Komitesi, Meclis Başkanı'nın 9 geçici yardımcısının atanmasını görüşmek üzere toplandı.

Komite, hem muhalefetteki "Değişim Bloku" hem de "Netanyahu Bloku" üyelerinden oluşacak 9 Meclis Başkan Yardımcısını seçmek üzere toplanırken, başkan yardımcıları arasında, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi'nden bir isim ile Ortak Liste'den Ahmed Tıybi'nin de yer alacağı belirtildi.

Komite, Evimiz İsrail Partisi lideri Liberman'ın Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu başkanlığına atanmasını onayladı.

Atamanın ardından açıklamalarda bulunan Liberman, güvenlik kurumlarının başkanlarını acil toplantıya çağıracağını belirterek Genelkurmay Başkanı, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü, iç istihbarat teşkilatı Şabak Direktörü ve Emniyet Müdürü'ne bildirimde bulunulmasını istedi.

Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, sahte bilgiler sağlayarak "Araplar seçimi çaldı" propagandası yürütmek amacıyla kumpas kurduğu yönündeki haberlere ilişkin ise Liberman, "Seçimlere yabancı müdahale konusunda Şabak ile polis arasında, mantıksız ve akıl dışı boşluklar var." ifadesini kullandı.

Konuyu ele alacaklarını söyleyen Liberman, "Acilen bir istihbarat alt komisyonu ve ayrıca savunma bütçesi için bir ortak komisyon kurmalıyız. Bu konular bekleyemez." dedi.

Zorunlu askerlik yasasına da değinen Liberman, ordunun da onayını alacak adil bir yasa yapacaklarını savundu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Mecliste en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını Meclisten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.

Kaynak: AA
Avigdor LibermanOrta DoğuPolitikaGüvenlikGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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