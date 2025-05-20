Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Yakalandı - Son Dakika
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