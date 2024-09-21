Düzensiz Göçmen Operasyonu: 29 Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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