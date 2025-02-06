Düzensiz Göçmenler Guantanamo'ya Taşındı - Son Dakika
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Düzensiz Göçmenler Guantanamo'ya Taşındı

Pentagon, düzensiz göçmenlerin Guantanamo Üssü'ne uçakla taşındığını gösteren videoyu paylaştı.

06.02.2025 21:16
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne uçakla taşındığı videoyu paylaştı.

Pentagon'un, sosyal medya platformu X'te paylaştığı görüntülerde ABD'de ilk kez düzensiz göçmenlerin askeri uçaklarla Guantanamo'daki üsse indirildiği görülüyor.

Yaklaşık 1,5 dakikalık videoda el, ayak ve bellerinden zincirlerle bağlı düzensiz göçmenlerin uçaktan her biri iki ABD askeri tarafından kollarından tutularak üsse taşınması dikkati çekiyor.

Videonun altındaki açıklamada düzensiz göçmenler, "yüksek tehdit oluşturan suçlular" olarak nitelendiriliyor.

Açıklamanın devamında, "Bu suçlular, toplumumuzda şiddet ve kargaşa çıkarmak için daha önce esnek olan sınırımızı çiğnediler. Başkan Trump, onları derhal ülkemizden kovmak için hızlı bir şekilde harekete geçti ve ülkemizin en iyileri bu kritik görevde öncülük etmeye yardımcı oluyor." ifadeleri yer alıyor.

Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik tesis hazırlanması talimatını vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulmaları için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Trump'ın bu planına ilişkin, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın talimatı üzerine dün düzensiz göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne gönderme uygulamasının başladığını duyurmuştu.

ABD askerleri ile kelepçeli kişilerin bulunduğu fotoğraf paylaşan Noem, "Başkan Trump, bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi'nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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