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E-ticaret Sitelerinde Dolandırıcılık Yapan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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E-ticaret Sitelerinde Dolandırıcılık Yapan Suç Örgütüne Operasyon

Kocaeli merkezli 12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 7 milyon 369 bin 713 TL giriş-çıkış olduğu belirlendi. Operasyonda 25 gram bonzai ele geçirildi.

E-ticaret Sitelerinde Dolandırıcılık Yapan Suç Örgütüne Operasyon
12.01.2024 - 09:31,
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KOCAELİ merkezli 12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerine konteyner, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünlerin sahte ilanlarını yükleyip, dolandırıcılık yapan suç örgütünü tespit etti. Şüphelilerin kapora ile kargo, nakliye ve sigorta bedelleri gibi bahanelerle aralarında 6 Şubat'ta çocuklarını kaybeden 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandırdıklarını belirledi.

7 MİLYON 369 BİN TL GİRİŞ-ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin hesaplarında 7 milyon 369 bin 713 TL giriş- çıkış olduğunu belirleyen ekipler, 9 Ocak'ta Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 25 gram bonzai ele geçirildi. 44 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 41'i adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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