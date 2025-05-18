EBB Başkanı Ünlüce'den 19 Mayıs Mesajı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Her bir sokağında Atatürk ve Cumhuriyetimizin ruhunu taşıyan güzel şehrimizin gençleri başta olmak üzere tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi yolunda hep birlikle yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Ünlüce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'dan yaktığı bağımsızlık ateşinin 106'ncı yıl dönümündeyiz. İçerisinde bulunduğumuz tüm zorluklara rağmen umutlarımız en büyük direncimizdir. Bu umudu büyüten ise sizlerin cesareti ve kararlılığı olacak. Çünkü Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadeleyi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlandırarak bayrağı sizlere emanet etti. 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü bu güvenin en güçlü ifadesidir.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i, onun idealleri doğrultusunda daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; özgürlükten, eşitlikten ve adaletten yana, bilimin izinde, Atatürk'ün değerlerini yaşatan gençler olarak sizlere güvenim sonsuz. Çünkü siz; aklın, bilimin, sanatın ve sporun yolunda yürüyen, bağımsızlığı karakteri sayan bir nesilsiniz. Daha adil, daha çağdaş, daha aydınlık bir Türkiye'yi fikirlerinizle sizler inşa edeceksiniz. ve bu yolculukta her zaman yanınızda olacağız.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Her bir sokağında Atatürk ve Cumhuriyetimizin ruhunu taşıyan güzel şehrimizin gençleri başta olmak üzere tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi yolunda hep birlikle yürümeye devam edeceğiz. Bayramımız kutlu, yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun."