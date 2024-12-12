Ebrar Sitesi Davası: Müteahhide 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Ebrar Sitesi Davası: Müteahhide 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Ebrar Sitesi Davası: Müteahhide 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Ebrar Sitesi'nin çökmesiyle ilgili müteahhit Ahmet Kara 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

12.12.2024 16:52
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin binanın müteahhidine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Kara, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Kara, "Ek süre istiyorum, cezaevinde kendimizi tam ifade edemiyoruz. Bana süre verilseydi iyi olurdu, ben suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Kara, aynı zamanda 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi'nde de müteahhit olarak yargılanıyor.

Yıkılan binada annesini ve üç kardeşini kaybeden müşteki Emine Biçici, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamasında, Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı için verilen kararın diğer ailelere umut ışığı olduğunu söyledi.

Biçici, şunları kaydetti:

"Ne kadar sonuç bizi tatmin etmese de, hakim ve savcıya çok teşekkür ediyoruz. 17 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Umuyoruz ki diğer davalar da böyle ilerler, çok daha geç kalmadan en azından bir nebze de olsa adalet umudumuz yerine geldi. Tabi sadece müteahhit değil, bu konuda belediyeden, çimento taşıyan işçiye kadar herkesin sorgulanmasını istiyoruz. Herkes zaten zeminin uygun olmadığını biliyordu. O zeminin üzerine bir kattan fazla yapı yapılmasına göz yuman, parmağı olan herkesin ceza almasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz, umudumuz yükseldi. İnşallah bundan sonra daha da yükselecektir. En azından bir umut ışığı oldu. Güvenç Apartmanı'nda kaybettiğimiz 96 canı asla hiçbir şey geri getirmez. Bu ceza, 96 can için yeterli olmasa da, en azından mezarlarına gittiğimizde anlatacak bir hikayemiz oldu bugün. Acı da olsa, bu hikayeyi maalesef sevinçle vereceğiz. Ceza aldı, en azından bir kişi diye. Umuyorum ki kamu görevlileri ve diğer suçlar için de aynı şekilde bir anlatacak hikayemiz olur ailelerimizin mezarı başında."

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 1 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi Davası: Müteahhide 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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