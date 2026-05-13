Ebrar Sitesi Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebrar Sitesi Davasında Yargılama Devam Ediyor

13.05.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki depremde 123 kişinin ölümüne neden olan Ebrar Sitesi'yle ilgili duruşma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi G Blok'ta 123 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, A.D, A.P, A.T.B, Ç.K, E.I, M.K, T.K, M.T, F.Y, F.D, H.M.G, H.Ç, O.Y.D. ve Z.A.Ş'nin yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliklere uygun denetlemeyerek bilinçli taksirle hareket ettiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesine neden olduklarını kaydederek, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, esas hakkındaki mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için sanık avukatlarına süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:53:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ebrar Sitesi Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.