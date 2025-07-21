EBSO Yeni Hizmet Binasının Temelini Attı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Business Center hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Konak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve deprem riski nedeniyle yıkılan hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, hizmet binasının İzmir depremi sonrasında yıprandığını söyledi.

Personelin güvenli bir ortamda çalışmaya devam edebilmesi için yeni hizmet binasını yapmaya karar verdiklerini kaydeden Yorgancılar, "Biz bu binayı yapmaya karar verdiğimizde gözümün önünden hatıralar geçti. Ağırladığımız cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız, eski başkanlarımız... Çok önemli fikirler burada oluştu. Ekonomi ve sanayiyle ilgili düzeltilmesi gereken birçok konunun Ankara'ya taşınmasının mimarı bu eski binadır." dedi.

Yorgancılar, binanın şubat ayına kadar tamamlanacağını belirtti.

Daha sonra proje için temsili start butonuna basıldı, katılımcılar projenin temeline nazar boncuğu attı.

Törene, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile diğer ilgililer katıldı.