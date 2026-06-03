EBYÜ\'de Mezuniyet Töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) eğitimlerini tamamlayan 3 bin 154 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler, tören geçişi yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite birincisi Hukuk Fakültesi öğrencisi Enes Atmaca, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, törende mezun öğrencilere okumayı hiçbir zaman bırakmamalarını tavsiye etti.

Mumcu, ailelere teşekkür ederek, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Başbakanımızın adını aldığı kıymetli bir üniversite. Bu aslında ideallerinizde hepinize örnek olacak bir isim. Çünkü köyde çobanlıkla başlayıp üniversite hayatını devam ettirip ondan sonra kıymetli görevler alıp, vekillik, bakanlık, başbakanlık ve şu anda Türk Dünyası için çok kıymetli bir görevde devam ediyor. Üniversitemizin ismi belirlenirken, mezun olduğunuz okulu konuşurken ne olur bu işe kıymet veren bu isimleri hiçbir zaman unutmayın. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazır bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

"Gönül işleri hariç bütün davalara bakarız"

Vali Hamza Aydoğdu da Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerin ailelerini selamlayarak, şunları kaydetti:

"Biraz önce öğrencilerimiz önümüzden geçerken Hukuk Fakültesi öğrencileri güzel bir pankart hazırlamış. Pankartta şöyle diyor: 'Gönül işleri hariç bütün davalara bakarız.' Benim de size tek bir tavsiyem var. Dünyada tek bir dil var, gönül dili. Diğer diller yabancı dildir. Kalbinize, gönlünüze mukayyet olun. Allah yolunuzu, bahtınızı, izinizi açık etsin. Sizi Allah'a emanet ediyorum, sizi çok seviyorum."

Rektör Prof. Dr. Akın Levent de üniversitenin henüz 20 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası sıralamalarda yaşına göre büyük başarılarının bulunduğunu belirtti.

Öğrenci ve ailelere seslenen Levent, şunları kaydetti:

"Bizler sizleri mezun etmenin heyecanını, sizleri ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün sizler emekle, sabırla ve umutla yazılmış güzel bir hikayenin yeni bir sayfasını açıyorsunuz. Saygıdeğer aileler, bugün aslında sizin bayramınız. Evlatlarınızın üzerine titreyerek hiçbir şeyi esirgemeden onları bu günlere getirdiniz. Vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler yetiştirdiğiniz için her birinize ülkemiz ve üniversitemiz adına en derin şükranlarımı sunuyorum."

Mezuniyet yemininin edilmesinin ardından öğrenciler, keplerini havaya attı.

Törene, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti il başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.