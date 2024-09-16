Eceabat\'ta 109 Yıllık Top Mermileri Bulundu

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ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesinde, 109 yıllık, patlamamış 18 top mermisi bulundu. Topların Türk tarafının kullandığı Krupp marka toplara mı yoksa Avusturya- Macaristan'dan yarımadaya ulaşan obüs bataryalarına mı ait olduğu yapılacak araştırmayla netleşecek.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında bir köylünün köpeğinin doğum yaptığı yerden yavruları almak için gittiği arazide top mermisi buldu. İhbar üzerine gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan kazı çalışmalarında 150 milimetre çapında, patlamamış18 top mermisi tespit edildi.

Bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, "Çanakkale Tarihi Alanı dünyanın en iyi korunan savaş mahallerine sahip ve bu alanlarda halen 109 yıl önce yaşanan çarpışmalardan kalan savaş buluntularına çokça rastlamak mümkün. Bu topraklara maneviyat kazandıran da bu özelliği. Bu kalıntılar bazen arkeolojik araştırmalarda bazen de rastlantısal olarak karşımıza çıkabiliyor. Bugün Büyükanafarta köyünde ortaya çıkarılan top mermileri de bunlardan bazıları. Bir vatandaşımızın haber vermesi ile direkt Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timleri ekipleri ile birlikte bölgeye intikal ettik. Gerekli önlemleri aldıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığını kontrol ettik" dedi.

'KAZI ÇALIŞMALARI 10 GÜN KADAR SÜREBİLİR'

Sahada görünür durumda 150 milimetrelik 18 top mermisi tespit ettiklerini belirten Çatalbaş, "Topların Türk tarafının kullandığı Krupp marka toplara mı yoksa Avusturya- Macaristan'dan kasım ayında yarımadaya ulaşan obüs bataryalarına mı ait olduğu yapılacak araştırmalarla netleşecektir. Alanın temizliğinin ardından mermilerin tam sayılarının tespiti ve güvenli bir şekilde kaldırılması için kazı çalışmaları 10 gün kadar sürebilir. Başkanlığımız kurulduktan sonra imha edilen tehlike arz eden top mermilerinin sayısı 60'a yaklaştı. Bu konuda il ve ilçe jandarma PAMİT ekiplerine de teşekkür etmek gerekiyor. Vatandaşlarımızın da artık bu konu hakkında bilinçlendiğini ve herhangi bir kazaya mahal vermediğini görmek sevindirici" diye konuştu.