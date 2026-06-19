Eceabat'taki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Eceabat'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

Eceabat\'taki Yangın Kontrol Altına Alındı
19.06.2026 12:40
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangın, 1,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behram köyü yakınlarında çıkan yangın, havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahale ile saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi Behramlı köyü kırsalında zirai alanda başlayan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 2 itfaiye, 23 arazöz ile müdahale edilmiştir. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bugünlerde vatandaşlarımızın özellikle zirai faaliyetlerinde dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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