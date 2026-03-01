ECOWAS'tan İran Saldırılarına İtidal Çağrısı - Son Dakika
ECOWAS'tan İran Saldırılarına İtidal Çağrısı

01.03.2026 04:06
ECOWAS, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle acil itidal çağrısı yaptı.

ECOWAS'tan, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Topluluğun dönem başkanlığını yürüten Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio liderliğinde, Afrika Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamayla uyum içinde olunduğu belirtildi.

ECOWAS'ın Körfez bölgesinde artan çatışmalardan derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, askeri faaliyetlerin yoğunlaşmasının Orta Doğu'da istikrarsızlığı genişletebileceği ve bunun uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra küresel enerji piyasaları, ticaret ve gıda tedarik zincirleri üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Tüm tarafların Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, özellikle egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü ilkelerine bağlı kalınması istendi.

Açıklamada, sivil hayatın ve kritik altyapının korunmasının öncelik olması gerektiği de ifade edildi.

ECOWAS'ın mevcut uluslararası ve bölgesel mekanizmalar kapsamında diyalog ve arabuluculuğun güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu açıklamada, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için diplomatik çabaların artırılmasının desteklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Batı Afrika'nın çok taraflılığa ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlılığını yinelediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

