Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'taki Paylarını Nitelikli Yatırımcılara Satacak

Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ta sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,95'ine tekabül eden 20.200.000 TL nominal değerli paylarını nitelikli yatırımcılara satışa sunuyor. İşlem, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay başına fiyat belirlenerek gerçekleştirilecek ve Eczacıbaşı Holding, şartları değiştirme hakkını saklı tutuyor.

HSBC Bank plc, Tek Küresel Koordinatör olarak hizmet verecek ve işlem, 15 Nisan 2026'da toptan alım satım olarak yapılıp 17 Nisan'da takas edilecek. Bu satışla Eczacıbaşı İlaç'ın halka açık pay oranı artacak ve Eczacıbaşı Holding'in doğrudan pay sahipliği yaklaşık %47,67'ye düşecek, ancak ana hissedar olmaya devam edecek. İşlem sonrasında Eczacıbaşı Holding, 90 günlük pay satmama taahhüdünde bulunmuştur.