Eczacılar SGK'nın İlaç Kısıtlamasından Şikayetçi - Son Dakika
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Eczacılar SGK'nın İlaç Kısıtlamasından Şikayetçi

Eczacılar SGK\'nın İlaç Kısıtlamasından Şikayetçi

TEİS Başkanı Nurten Saydan, SGK'nın ağrı kesici ilaçların kutu sayısını düşürdüğünü belirtti.

11.02.2025 11:32
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(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların ödenen kutu sayısını düşürüp, sorumluluğu eczacılara yüklediğini belirterek, "Muayene ücretleri yüzde 542 artarken, vatandaşlar bir kutuya düşen ilaçların hesabını biz eczacıya soruyor" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK'nın ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların ödenen kutu sayılarını düşürdüğünü belirterek, bu tasarruf işleminin eczanelerden kaynaklanmadığını vurguladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Saydan, şunları kaydetti:

"Hasta vatandaşlarımız eczanelerimize geldiğinde 2 kutu veya daha fazla ilaç alacaklarını beklerken kurum bir kutu ödeyince hesabını bizden soruyor. Muayene ücretleri yüzde 542 artarken, vatandaşlar bir kutuya düşen ilaçların hesabını biz eczacıya soruyor.

Eğer kurum başkanımız sebepleriyle hastalarımızın ödenen ilaç sayısının neden bir kutuya düşürüldüğünü açıklarsa bizlerde bu külfetten kurtulacağız. Bizler eczacıyız hastalarımıza ilaç danışmanlığı yerine kaç kutu ilaç ödeneceğini ve nedenlerini anlatmak istemiyoruz."

Analjezik ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİ) antibiyotiklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlar olduğunu kaydeden Saydan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Halk arasında ağrı kesici ilaçlar olarak bilinen bu ilaçları anti-inflamatuar ilaçlar olarak, yani İnflamasyonu (İLTİHAP) azaltarak ağrıyı azaltan ilaçlar olarak tanımlamak daha doğrudur.  Hastalar bazen NSAİ ilaçlara zamanla alışkanlık gelişeceği ve zamanla etkinin kaybolacağından korkar ve bu nedenle ilaca vücutları alışmasın diye kullanmaktan kaçınırlar.

NSAİ ilaçlar inflamasyonu baskıladığı için ağrıyı azaltır ve bazen tamamen geçirirler. Bu nedenle hastanın ağrısı ve tutukluğu devam ettiği sürece NSAİ ilaçları kullanması gerekir. Ayrıca azalan ağrı ile birlikte hastalar daha kolay egzersiz yapabildikleri için ağrıları daha da azalır.

Son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki araştırmaların sonuçları; bu ilaçları uzun süre ve düzenli kullanan hastalarda hastalığın ilerlemesinin yavaşladığına işaret ediyor. Bu ilaçlar günlük yaşantılarımızda (diş, baş, regl, romatızmal ve eklem ağrıları vs.) kullanımına sıklıkla müracaat ettiğimiz ilaçlardır. Kurumca kısıtlama getirilen ilaçlarda raporlu da olsa 1 kutu ödeniyor. TEİS olarak SGK tarafından uygulamaya konulan bu  tasarruf işlemini vatandaşlarımızla paylaşmak ve bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını anlatmak isteriz."

Kaynak: ANKA

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