Eczacılar Ücret Artışı İçin Gösteri Düzenledi

23.03.2026 18:00
Almanya'da eczacılar, reçeteli ilaçların sabit ücretinin artırılması için protesto gösterisi yaptı.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde eczacılar, reçeteli ilaçlar için alınan sabit ücretin artırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Berlin'de binlerce eczacı, Alman Eczacılar Dernekleri Birliği (ABDA)'nın çağrısıyla Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Eczacılar, daha sonra Almanya Sağlık Bakanlığı önünden geçerek Berlin Belediye Binası önüne kadar yürüdü. Göstericiler, "Eczaneler sıfır maliyetle var olamaz", "7-24 ayaktayız, yine de bizim üzerimizden tasarruf yapılıyor", "Eczanelerin kapanmasını durdurun", "Eczaneleri güçlendirin-şimdi" ve "Siz siyaset yapıyorsunuz, biz kapatıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Thüringen Eyaleti Eczacılar Birliği Başkanı Stefan Fink, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında bulunarak, "Eczanelerimizin geleceği için mücadele ediyoruz." dedi.

Halka eczanelerden ilaç sağlanmasının sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Fink, "Son 13 yıldan beri devam eden eczanelerin kapanması hükümet tarafından artık durdurulmalı. (Hükümetten) Verdiği sözleri yerine getirmesini ve eczanelere gelecek sunulması için koalisyon sözleşmesini uygulamaya koymasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan ve soyadını vermek istemeyen Silke, halka ve özellikle hükümete neredeyse bedavaya çalıştıklarını göstermek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Ücretlerimiz 13 yıldan beri hiç artırılmadı ve enflasyon dikkate alınmadı. Devletin insanlığa ilaç tedarik etme yönünde verdiği görev için karşılık sağlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Brandenburg Eyaleti Eczacılar Birliği Başkanı Andrea König, yaptığı yazılı açıklamada, Brandenburg eyaletinde birçok eczanenin kronik finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

König, reçeteyle satılan ilaçların satış ücretinin 13 yıldır değişmediğini, ancak aynı dönemde çalışan ücretleri ve giderlerin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Eczacılar Berlin'in yanı sıra Hannover, Düsseldorf ve Münih'te de gösteri yaptı.

Ülke genelinde eczacıların durumuna dikkat çekmek için çok sayıda eczanenin kapalı tutulduğu, sadece acil durumlar için nöbetçi eczanelerin açık kaldığı bildirildi.

Eczacılar maliyetlerin arttığını savunarak reçeteli ilaçlar için kutu başına alınan 8,35 avroluk sabit ücretin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde yer aldığı gibi 9,50 avroya yükseltilmesini talep ediyor.

Hükümet sağlık sistemindeki finansal açığı göz önünde bulundurarak söz konusu ücretin aratılmasını ertelemişti.

Kaynak: AA

