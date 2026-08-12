Eczane Önünde Silahlı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

ŞİŞLİ'de eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetti. Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı Sarıyer'de ormanda yakaladı. Şahin'in anne ve babası şüphelinin yakalanmasının ardından konuştu.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi. Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın., eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi. Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİYİ GÖREN NİLDA'NIN KIZ KARDEŞİ POLİSE İHBARDA BULUNDU

Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı bugün Sarıyer Ayazağa'da ormanda yakalandı. Ilgın'ın olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi.

'BİR PARÇA İÇİMİZ SERİNLEMİŞ OLDU'

Nilda Müge Şahin'in babası Duran Şahin, "Öncelikle medyamıza ve hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bu olayın üzerinden 7'nci gün oldu. Sağolsunlar emniyetimiz, devletimiz işin üzerinde durdu sonuca geldi. Katil mezarlıkta yakalandı. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bir parça içimiz serinlemiş oldu. Artık bu kadın cinayetleri son olsun diyoruz. Onun Türk adaletine teslim edildikten sonra yargının yapacaklarını biliyorum. İnşallah en güzel cevabı yargı verecek. Benim yargıdan hiçbir endişem yok. En kısa zamanda cezasını göreceğiz, ben Türk adaletine güveniyorum" dedi.

'BEN ONUN MEZARLIĞA GELECEĞİNİ TAHMİN ETTİM'

Nilda Müge Şahin'in annesi İlgün Şahin, "Benim çocuğum mezara girdi, o yine cezaevinde nefes alacak. İnşallah alamasın. Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına koydular. 25 yaşında benim çocuğum mezara girdi. Ben kaç yaşında kadınım keşke beni vursaydı. Kızımın korktuğu nokta 'Anne ya sana ya da bana zarar verecek. Aileden birine birşey olacak ama bana zarar versin' diyordu. Sürekli aynı şeyi söylüyordu. Sürekli o beni takip ediyordu, ben onu takip ediyordum. O şahıs hep kapımdaydı kaç defa göz göze geldik biz. Ben gittim kendisine 'Seni istemiyor' dedim. Ben ona iyi veya kötü herşeyi söyledim. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü serbest bırakıldı. Bu seferde bize 'Şikayetinizi geri çekin' dedi. Yalan ifadelerle yaptı bunu. Kendisinin verdiği ifadeye göre ifade vermemizi istedi. Çıkınca bana 'İlgün anne ben çıktım' diye mesaj atıyor. Mesajlar hala duruyor. Onun psikolojisi bozulmuştu. Sürekli alkol alıyordu. Bugün yakalanırken bile alkol içiyormuş. Oralar bira kutusuyla doluymuş. Bu kadar kansızlık olamaz. Benim çocuğumu öldürüp ambulansı takip edip hastanenin içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ben onun mezarlığa geleceğini tahmin ettim. Çünkü ambulansı takip eden mezarlığa da gelir. Gitmiş, orayı mesken tutmuş, orada yaşıyormuş" diye konuştu.

'BİZ GİDİNCE MEZARLIĞA SU DÖKÜYORMUŞ'

Anne İlgün Şahin, "Biz gidince mezarlığa su döküyormuş. Bugünde yine öyle olmuş. Biz sabah gittik mezarın üzerinde çiçekler ve hediye vardı. Biz şüphelendik, kızıma söyledim hemen polisi aradı. Sonradan bir telefon geldi ki, oralardaymış sohbet etmiş birileriyle. Biz çıktıktan sonra mezarlar sulanmış, o anda operasyon yapıp yakalamışlar. Bana 'Yakalandı' diye telefon açtılar. Kendim evde o kadar bağırdım ki tüylerim diken diken oldu. O kadar rahatladım ki, çünkü ben hep kilitli kapının içinde duruyorum. İşe gitmek istiyorum gidemiyorum 'Gelme' diyorlar. Çünkü bizi sürekli tehdit etti. 'Aileni yok edeceğim, cezaevine bile girmeyeceğim' dedi. Bu kişi kızımın çantasından evin anahtarlarını bile çaldı. Daha önce bunu da sordum ona 'Çalmadım' dedi. Bende kilidi değiştirdim. Benim çocuğumu asfaltlara serdi. Ona hakkım haram olsun, o dükkandan yediği paralarda haram olsun. Onunla oturdum ben masada çay içtim, çünkü önceden öyle değildi bana 'Anne' diye hitap ediyordu. Sonradan çocuğumun üzerinde baskı kurmaya başladı. Kızım artık ayağını çekmeye başladı 'Sıkıyor beni' diye.

'BENİM KIZIM UÇTU MELEK OLDU'

Anne İlgün Şahin, "Ben bu kişiyle oturdum yemek yedim, acıdım. 'Annem yok sana anne demek istiyorum' dedi. Ben bu yüzden kaç sefer rahmetli kızımı, eşimi karakoldan çevirdim. Benim kızım uçtu melek oldu. Ben onun üzerine ellerimle toprak attım. Onun benim üzerime toprak atması lazımdı. Ben kızımın ölüsünü yıkadım, başka anneler yıkamasın çocuğunun ölüsünü. Ben bunu hak etmedim, benim çocuğum asla hak etmedi. Ben çocuğumu çalışarak, temizlik yaparak büyüttüm. Varsa yedirdim, yoksa yedirmedim. Bizim suçumuz ne? Serbest bırakılmasın, bu kişiler imza atacak diye birşey yok" dedi.