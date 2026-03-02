Edip Akbayram Birinci Yıldönümünde Anıldı

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, vefatının birinci yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, "Ben onun meydanlara, evrene, yüreğime sığdıramadım ama buraya sığdırdım. Ondan özür diliyorum. Ama biliyorum ki çocukları, sevenleri onu evrene tekrar geri döndürecek" dedi. Türkü Akbayram ise "Bizim için değerin, kıymetin kelimelerle anlatılmaz. Seni çok büyük bir özlem, saygı ve sevgiyle anmak için buradayız. İyi ki bu dünyaya geldin babacığım." dedi.

Geçirdiği zatürre rahatsızlığının ardından kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 2 Mart 2025'te 75 yaşında yaşamını yitiren Edip Akbayram için, ölüm yıl dönümünde Karacaahmet Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram ve yakınlarının yanı sıra sanatçı Onur Akın, Burhan Şeşen, Fırat Tanış, Selami Şahin, eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktör Aykut Kocaman ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

Törende Edip Akbayram'ın mezarına karanfiller bırakıldı, yakınları ve sevenleri Akbayram ile olan anılarını anlattı.

"İyi ki bu dünyaya geldin babacığım"

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram,"Bir çınar kolay yetişmiyor. Hele ki onun gibi köklerini bu dünyaya sapasağlam salmış bir çınar... Dallarının altına pek çok değer biriktirmiş ve sığdırmış bir çınar. Onun boşluğunu doldurabilecek herhangi bir cümle, yokluğunun acısını hafifletebilecek her hangi bir kelimemiz yok. Ne güzel izler bıraktın bu dünyaya gerçekten. Yanık sesinle, şarkılarınla bir ülke dolusu insanı aynı umutta, aynı özlemde, aynı vuslatta, aynı hasretle birleştirdin. Eşsiz sesin, sahnede açtığın o kolların, o güzel yeleğin, boynundaki şalın, saçların, ellerin... Bizim için değerin, kıymetin kelimelerle anlatılmaz. Seni çok büyük bir özlem, saygı ve sevgiyle anmak için buradayız. İyi ki bu dünyaya geldin babacığım." dedi.

Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, "Ben onun meydanlara, evrene, yüreğime sığdıramadım ama buraya sığdırdım. Ondan özür diliyorum. Ama biliyorum ki çocukları, sevenleri onu evrene tekrar geri döndürecek" diye konuştu.

"Ne mutlu bize ki onunu arkadaşı, kardeşi, dostu olmuşuz"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı, sanatçı Burhan Şeşen ise "Bir senedir onun yokluğu, varlığının bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ne mutlu bize ki onunu arkadaşı, kardeşi, dostu olmuşuz. Onunla beraber çay içmişiz, sohbet etmişiz, sahneye çıkmışız, gülmüşüz, eğlenmişiz bize verilen bu dünyadaki bence en büyük nimetlerden birisi şu anda kabristanı başında bulunduğumuz bu yiğit insanla tanışık olmak, dost olmak. Gittiği yerde huzur bulsun. Biz gelinceye kadar da bulunduğu mekanın keyfini çıkarsın. Cennette ışıklarla dolu olsun" ifadelerini kullandı.

"Ben bugünlere geldiysem onun bana verdiği moralle oldu"

Hazırladığı şarkıyı Edip Akbayram'a verme hikayesinden bahseden Onur Akın şöyle konuştu:

"Moda'da Edip Akbayram'la tanışmaya gittiğimde çok heyecanlanmıştım. Şarkıyı teybe kaydetmiştim dinledi. 'Onurcuğum muhteşem bu şarkı' dedi. Onun bu sıcak konuşması ve gülüşü, verdiği destek halen devam ediyor. 40 yıldır ondan aldığım o yürekle, destekle ben bugünlere geldiysem onun bana verdiği moralle oldu. Bu ülkede örnek olabilecek bir sanatçı. Halkını seven, ülkesini seven, eşitlikten, barıştan, özgürlükten, cumhuriyet değerlerinden, laiklikten... Bütün güzel değerler sanki onda simgeleşmişti. Hayatı boyunca inandığı gibi yaşadı. Dimdik durdu. Eğilmedi. Kocaman bir yüreği vardı. O yüreğe hepimizi, bütün Türkiye'yi, dünyayı sığdırdı. Edip Akbayram gibi bir insan gelmez."