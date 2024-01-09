 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Karakoç, 147 fotoğrafı inceleyerek 5 farklı kategoride oy kullandı.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
09.01.2024 - 09:17,
Abone Ol

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Karakoç, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafını seçen Karakoç, " Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafına oy verdi.

Karakoç, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", çevre ve yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın Ata'nın huzurunda spor kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" isimli fotoğrafları seçti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:35:01. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement