Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı

Güncel

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Çeritoğlu Şengel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, TBB'nin şehirlerin kalkınması için çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda şeffaf, adil ve katılımcı yerel yönetim anlayışıyla ülkenin dört bir yanında hakim kılınması adına önemli konuları ele aldıklarını aktaran Akın, "Geleceğe yönelik projelerimizi değerlendirip, dayanışma ve iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.