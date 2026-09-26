Edirne Belediye Başkanı Gencan, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Belediye Başkanı Gencan, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev'i kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediye Başkanı Gencan, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev\'i kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev ve heyeti, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti; görüşmede dostluk bağları ele alındı. Edirne'de ŞÖNİM camide kadına yönelik şiddetle mücadele broşürü dağıttı, Keşan'da Kitap Kafe çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev ve beraberindeki heyet, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Akın, Aliyev ve beraberindeki heyeti belediye binasında kabul etti.

Ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının yerel yönetimler düzeyinde güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev ve heyetine teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cemaate bilgilendirici broşür dağıttı.

Çalışmların devam edeceği belirtildi.

Keşan'da Kitap Kafe hazırlıkları sürüyor

Keşan Belediyesince, ilçe sakinleri ile çocuk ve gençleri kültürle buluşturacak "Kitap Kafe" projesi çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni kültür ve yaşam alanı olarak tasarlanan tesis için başlatılan düzenlemeler sürdürülüyor.

Kitap okuma, öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunması hedeflenen projenin, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Edirne BelediyesiKültür SanatAzerbaycanDiplomasiİstanbulEdirneGüncelKeşanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:53
Almanya’yı karıştıran Türk kadın 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:13:01. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Gencan, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei