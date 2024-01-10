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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gürkan, gazetecilik ve siyasetçiliğin Türkiye'de en zor meslekler arasında yer aldığını belirterek, gazeteciliğin en büyük zorluğunun dijitalleşmenin artmasıyla telefonu olanın 'ben gazeteciyim' diye ortaya çıkması olduğunu ifade etti. Gürkan, gerçek basın emekçilerinin günlerini kutlayarak, daha özgür, daha baskısız ve daha güzel günler dileğinde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 17:31,
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürkan, Belediyenin Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilik ve siyasetçiliğin Türkiye'de en zor meslekler arasında yer aldığını söyledi.

Gazeteciliğin en büyük zorluğunun, dijitalleşmenin artmasıyla telefonu olanın "ben gazeteciyim" diye ortaya çıkması olduğunu belirten Gürkan, "Oysa biz gazeteciliğin bu kadar kolay, bu kadar zahmetsiz, olmayacağını biliyoruz. Gazeteciliğin bir vicdan işi olduğunu, bir ahlak işi olduğunu biliyoruz. Elbette her yerdeki gibi zaman zaman arada çürükler de çıkıyor ya da bu mesleği kendine bir dayanak olarak kullanmak isteyen ama meslekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan gayriahlaki insanlar da çıkıyor. Edirne'de çok uzun yıllardır sıcakta, soğukta beraber görev yaptığımız gerçek basın emekçilerinin günlerini kutluyorum. Hepinize 2024 yılında daha özgür, daha baskısız ve daha güzel günler görmenizi diliyorum." diye konuştu.

Programa belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA
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