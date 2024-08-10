Edirne Belediyesi 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı Açıldı

Edirne Belediyesi 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı Açıldı

Edirne Belediyesi 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı düzenlenen törenle açıldı. Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de güzel hizmetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

10.08.2024 15:18
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Edirne Belediyesi 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de güzel hizmetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Edirne Belediyesi'ni semt pazarını düzenleyerek mahalleye kazandırdığı için tebrik eden Sezer, "İnşallah hizmetler artar ve bütün mahallelerimizde benzer güzellikteki pazar yerlerinde bir araya geliriz." dedi.

Sezer, pazar kültürünün ayakta tutulmasının önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirnelilerin her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ettiğini belirtti.

Edirne için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Akın, "Şehrimiz için daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var." diye konuştu.

Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise Akın'a ve pazarın yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından Sezer, Akın ve beraberindekiler pazarı gezerek, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Törene İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve vatandaşlar katıldı.

"Cumartesi pazarı" olarak bilinen semt pazarı, Edirne Belediyesi Meclisinin 2023 mayıs ayı toplantısında alınan karar ile Deprem Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmek üzere boşaltılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediyesi 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı Açıldı - Son Dakika

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