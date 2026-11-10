Edirne Belediyesi 10 Kasım anmasında Saraçlar Caddesi'nde lokma ikram etti

Edirne Belediyesi 10 Kasım anmasında Saraçlar Caddesi'nde lokma ikram ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara lokma ikram etti. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem ve belediye meclis üyeleri katıldı, yetkililer Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.
Edirne Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen belediye yetkilileri, Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.
Kaynak: AA
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