Edirne Belediyesi\'nde Darbe Olayı: Çalışan İşten Çıkarıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, başkan yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden belediye çalışanının işten çıkarıldığını belirtti.

Akın, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını söyledi.

Çalışanın iş akdinin feshedildiğini ifade eden Akın, "Hem Edirne'mize böyle haberler, olaylar yakışmıyor hem de belediyemizin kurumsal kimliği olarak bu gibi durumlar bizleri çok üzüyor. Gereğini yapmış bulunuyoruz. Edirne Belediyesi olarak herkese adil, eşit mesafede ve işlerimizi hukuka uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Kişi fark etmeksizin farklı taleplere hiçbir şekilde cevap vermiyoruz. Cevap vermediğimiz takdirde böyle olaylarla karşılaşıyoruz ama hukuk bunun gereğini yaptı." diye konuştu.

Olay

İddiaya göre önceki gün Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Gökçe Onur Öktem ve T.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmış, T.U, Öktem'i darbetmişti.

Öktem, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek T.U'dan şikayetçi olmuş, zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.