Edirne Belediyesi\'nde Personel Alımları Tartışıldı

Edirne Belediye Meclisinin mart ayı toplantısında personel alımları ve kadro değişikliği konusu tartışıldı.

Edirne Belediyesi meclis salonundaki toplantıda yoklama yapıldı, önceki toplantının tutanak özetleri okundu.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kadro değişikliği maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, belediyede gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Demir, göreve başlarken şeffaflık ve liyakat vurgusu, işe alımlarda akraba kayırmacılığı olmayacağı yönünde açıklamalar yapıldığını söyledi.

Personel alımlarına ilişkin bazı iddiaların gündeme geldiğini ifade eden Demir, "İşe alımlarla ilgili çeşitli iddialar var. İl yönetimindeki bazı kişilerin eşleri ve çocukları ile meclis üyelerinin yakınlarının işe alındığı yönünde konuşuluyor. Bununla ilgili mahkemeye taşınan konular olduğunu da biliyoruz." dedi.

Son dönemde belediyeye yaklaşık 290 kişinin alındığını öne süren Demir, bu alımların bir kısmının ilanla yapıldığını ancak önemli bir bölümünün hangi kriterlere göre gerçekleştirildiğinin açıklanması gerektiğini savundu.

Demir, "Belediye iki defa personel alımı için ilan verdi. Ergene A.Ş. ve sosyal tesislerle ilgili alımlar ile zabıta ve itfaiye alımları yapıldı. Toplam 50-60 kişi ilanla alındı ancak yaklaşık 220 kişinin hangi gerekçeyle alındığı konusunda kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise eleştirilere yanıt vererek, personel alımlarının yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

KPSS puanı ve mülakat sonuçlarına göre alımlar yapıldığını ifade eden Gencan, "KPSS ile yaptığımız alımlarda başarılı olan arkadaşlarımız sürece dahil edildi. Bu kişilerle daha sonra toplantılar yaptık. Şubat ayı itibarıyla görevlerine başladılar. Alımları zan altında bırakmanın doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Mülakat süreçlerinde bürokratların da yer aldığını belirten Gencan, mülakatta elenen adayların ise hukuki itiraz haklarının bulunduğunu kaydetti.

Gencan, belediyenin iştirak şirketi olan Ergene A.Ş. üzerinden yürütülen sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında da zaman zaman personel ihtiyacının doğabildiğini ifade etti.

Gölet Kafe, Zübeyde Hanım Parkı, kent lokantası ve çeşitli sosyal tesislerin belediye tarafından işletildiğini belirten Gencan, "Bu işletmelerde ihtiyaç oluştuğunda personel alımı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte emekli lokali ve bazı yeni işletmeler de açılacak. Bu nedenle ihtiyaç halinde alımlar gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Gencan, kadın belediye meclis üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.