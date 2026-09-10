Edirne Belediyesi Zagreb\'deki B40 Balkan Şehirleri Ağı toplantılarına katıldı

Edirne Belediyesi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen B40 Balkan Şehirleri Ağı Çalışma Grupları Toplantıları'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantılarda Edirne Belediyesini İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilara Merve Aydoğan temsil etti.

Program kapsamında yerel demokrasi, göç ve iklim eylemi konularında Balkan şehirlerinin deneyimleri ve uygulamaları ele alındı.

Katılımcılar, farklı kentlerde hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Açıklamada, Balkan şehirleriyle işbirliği ve deneyim paylaşımının sürdürüleceği, Edirne'de uygulanabilecek örnek çalışmaların yakından takip edildiği belirtildi.