Edirne Bienali 'Köprüler' Temasıyla Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Bienali 'Köprüler' Temasıyla Açıldı

Edirne Bienali \'Köprüler\' Temasıyla Açıldı
21.05.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de ilk kez düzenlenen bienal, 23 ülkeden 213 sanatçının eserleriyle 28 Haziran'a kadar devam edecek.

Edirne'de ilk kez düzenlenen Edirne Bienali, "Köprüler" temasıyla sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde düzenlenen bienal, kentin tarihsel dokusunu sanatla buluşturuyor.

28 Haziran'a kadar sürecek bienal kapsamında, 23 ülkeden 213 sanatçı eserlerini Edirne'nin tarihi ve kamusal mekanlarında sergiliyor.

Bienalin mekanları arasında 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Karaağaç Gar Binası, Tarihi Gümrük Karakolu ile Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler yer alıyor.

"Köprüler" temasıyla hazırlanan bienalde geçmiş ile bugün, yerel ile evrensel ve gelenek ile çağdaş üretim arasında kurulan ilişkilerin sanat aracılığıyla görünür kılınması amaçlanıyor.

Bienal kapsamında sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı bienalde hafıza, göç, teknoloji, ekoloji, sınır ve toplumsal dönüşüm gibi güncel konular ele alınacak.

Lokomotif sanat galerisine dönüştü

Bienal kapsamında Tarihi Gar Binası'daki eski lokomotifte de sergi salonu oldu.

Trende Viyana'dan gelen 20 sanatçı hasret, sevgi, hüzün konulu eserler oluşturdu.

Kimi valizin içerisine koyduğu bir kitapla, kimi insan figürüyle "yolculukları" anlattı.

Sanatçılardan Roland Schütz, AA muhabirine Edirne'de bulunmaktan büyük keyif aldığını anlattı.

Schütz kendisinin sanatçı olması yanında bir arıcı olduğunu eserlerini de dünyanın var oluşundan beri yolculuklarına devam eden arılardan esinlenerek oluşturduğunu ifade etti.

Petekler yaptığı ifade eden Schütz, "Petekler yarım, güzel sanatlar fakültesi öğrencileri yarım petekleri tamamlayacak aslında arılar gibi birlikte çalışmış olacağız. Arılar çok sosyal canlılar ben de onlardan esinlenerek böyle bir sosyalite katmayı hedefledim." dedi.

Sedef Hatapkapulu ise Edirne'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, herkesi 28 Haziran'a kadar sürecek bienale davet etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Bienali 'Köprüler' Temasıyla Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:00:25. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Bienali 'Köprüler' Temasıyla Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.