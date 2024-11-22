Edirne, Damızlık Düve Üretim Merkezine Dönüşecek - Son Dakika
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Edirne, Damızlık Düve Üretim Merkezine Dönüşecek

Edirne, Damızlık Düve Üretim Merkezine Dönüşecek

Vali Sezer, Edirne'yi damızlık düve üretim merkezi haline getirmek için projelere başladı.

22.11.2024 10:17
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Sezer, İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, damızlık düve üretimi noktasında Edirne'nin bir pilot il olması konusunda yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını söyledi.

Proje ile ülkedeki düve ihtiyacının karşılanacağını belirten Sezer, projenin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sahiplenildiğini, finansman noktasında da Ziraat Bankasının destek vereceğini ifade etti.

Edirne'nin hayvancılık konusunda önemli bir yer olacağına işaret eden Sezer, "Edirne'yi inşallah hayvancılıkta hem Türkiye'yi besleyecek hem de Orta Doğu'ya hatta Avrupa'ya da satış yapılacak üretim deposu merkezi haline getireceğiz." dedi.

Sezer, projeyi tamamlamak için mera ıslah çalışmalarına da başladıklarının altını çizdi.

Mevcut mera anlayışının, üretime engel oluşturduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Burada meraları biz aktif olarak bir ay kullanıyoruz sıcaklar çökünce meralar bitiyor, kuruyor. Meraların sulanabilmesi, yem bitkileri ekilmesi ve öncelikle köylerdeki üreticilerin kullanması şeklinde bir uygulamayı yapacağız.

Şu anda 10 köyde pilot uygulamaya başladık. Hatta İpsala Paşaköy'de Türkiye'de belki ilk olacak Merada Sulama projesi yapacağız ve yem bitkisi ekeceğiz. Köylümüz ve üreticimiz kullanacaklar. Yem bitkisi ile takviye ederek hayvancılığı burada artıracağız."

Kaynak: AA

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