Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinin yanı sıra Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerindeki denetimlerde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasal olmayan yollarla yurda giren bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?